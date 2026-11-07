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Potret Hangat Atta Halilintar Bersama Ameena, Janji Terus Belajar Jadi Ayah Lebih Baik

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |06:05 WIB
Potret Hangat Atta Halilintar Bersama Ameena, Janji Terus Belajar Jadi Ayah Lebih Baik
Atta Halilintar dan Ameena. (Foto: Instagram/@attahalilintar)
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YOUTUBER Atta Halilintar membagikan ungkapan hati menyentuh tentang perannya sebagai seorang ayah. Melalui unggahan di Instagram, suami Aurel Hermansyah tersebut berjanji akan terus belajar menjadi sosok ayah yang lebih baik bagi kedua putrinya, Ameena Hanna Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta.

Ungkapan tersebut menjadi perhatian setelah Ameena sempat mengutarakan perasaannya mengenai hubungan dengan sang ayah. Putri sulung Atta itu mengaku merasa lebih sering dimarahi dan kurang mendapatkan perhatian dibandingkan adiknya.

Atta Halilintar dan Ameena

1. Curhatan Ameena

Curhatan Ameena tersebut disampaikan ketika tampil bersama Atta dan Aurel dalam sebuah podcast. Dalam perbincangan itu, Ameena secara polos mengatakan bahwa sang ayah lebih sering membela Azura dan memeluk adiknya terlebih dahulu.

Pengakuan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet turut menyoroti perasaan anak pertama ketika harus berbagi perhatian orang tua setelah kehadiran adik.

2. Atta Halilintar Tegaskan Kasih Sayangnya Sama Besar

Atta Halilintar dan Ameena

Menanggapi perhatian publik tersebut, Atta Halilintar akhirnya menyampaikan isi hatinya melalui unggahan Instagram pada 5 November 2026. Ia menegaskan bahwa rasa cintanya kepada kedua putrinya tidak pernah berbeda.

Atta juga mengakui bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan peran sebagai seorang ayah. Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada kedua putrinya atas segala kekurangan selama menjadi orangtua.

"Cinta Papa kepada kedua anak Papa selalu sama besarnya. Tidak pernah ada niat sedikit pun untuk membeda-bedakan atau membandingkan kalian," tulis Atta.

"Papa sadar, Papa masih jauh dari kata sempurna. Papa minta maaf untuk segala kekurangan Papa selama menjadi ayah kalian. Tapi Papa akan terus belajar menjadi ayah yang lebih baik," lanjutnya.

 

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