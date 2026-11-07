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Womens March Jakarta 2026 Bawa 9 Tuntutan, Massa Sempat Diadang Polisi

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |17:38 WIB
Womens March Jakarta 2026 Bawa 9 Tuntutan, Massa Sempat Diadang Polisi
Aksi Women's March Jakarta 2026. (Instagram/@womensmarchjkt)
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JAKARTA – Aksi Women’s March Jakarta (WMJ) 2026 digelar pada Sabtu (7/11/2026) di Jakarta Pusat. Aksi ini sempat diwarnai ketegangan.

Massa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian setelah diadang saat hendak bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas). Dalam aksi Women’s March Jakarta 2026 ini sendiri diketahui, ada 9 tuntutan yang dibawa ke publik.

Womens March Jakarta 2026

1. Aksi Women’s March Jakarta 2026

Aksi dimulai sekitar pukul 06.30 WIB. Massa Women’s March Jakarta 2026 mengambil rute dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda.

Peserta aksi terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari kelompok perempuan, buruh, masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga kelompok rentan lainnya.

2. Sempat Bersitegang

Ketegangan terjadi di Jalan MH Thamrin ketika massa berusaha melanjutkan perjalanan, tetapi dihadang barisan aparat kepolisian. Peristiwa saling dorong dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.55 hingga 07.58 WIB.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah peserta aksi berdesakan dengan petugas. Situasi tersebut membuat beberapa demonstran tampak terhimpit di tengah kerumunan.

Di tengah ketegangan, seorang orator meminta tim advokasi dan pengacara maju untuk melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian. Massa menyebut telah menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi sebelum aksi berlangsung.

Meski sempat dihadang, sebagian peserta akhirnya berhasil melewati barisan aparat. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kawasan Monas.

 

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