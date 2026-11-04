Profil Nathalia Filgueiras, Kopilot Jet Pribadi Learjet yang Jatuh di Florida

PROFIL Nathalia Gadelha Filgueiras menjadi perhatian publik setelah dirinya diketahui menjadi salah satu korban kecelakaan pesawat jet pribadi Learjet 60 di Palm Beach County, Florida, Amerika Serikat. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 1 November 2026.

Perempuan berusia 20 tahun tersebut merupakan kopilot atau first officer pesawat yang jatuh saat melakukan penerbangan dari Austin, Texas, menuju Bahama. Kecelakaan tragis itu menewaskan seluruh sembilan orang yang berada di dalam pesawat.

Di balik peristiwa tersebut, Nathalia memiliki perjalanan hidup yang menarik. Ia dikenal sebagai penerbang muda yang telah memiliki lisensi pilot sejak usia 17 tahun. Bahkan, sebelum meninggal dunia, ia telah mengumpulkan lebih dari 1.300 jam pengalaman terbang.

Cita-citanya menjadi pilot sudah tumbuh sejak remaja. Nathalia juga dikenal sebagai sosok yang tekun mengejar impian hingga berhasil bekerja secara profesional di dunia penerbangan. Berikut profil, pendidikan, dan perjalanan karier Nathalia Filgueiras.

1. Profil dan Biodata Nathalia Filgueiras

Nathalia Gadelha Filgueiras merupakan penerbang muda asal Amerika Serikat yang memiliki latar belakang keluarga Brasil. Ia lahir dan tumbuh di Florida, tepatnya di kawasan Boca Raton, Palm Beach County.

Ketertarikannya terhadap dunia penerbangan dipengaruhi oleh sang ayah, Allan Filgueiras, yang juga berprofesi sebagai pilot rekreasional. Sejak kecil, Nathalia sudah akrab dengan pesawat. Sang ayah kerap memperkenalkannya pada dunia penerbangan, termasuk mengajaknya terbang menggunakan pesawat kecil.

Pengalaman tersebut kemudian menumbuhkan keinginan Nathalia untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi pilot profesional.

2. Pendidikan Nathalia Filgueiras

Nathalia menempuh pendidikan menengah di West Boca Raton Community High School, Florida. Ketika masih duduk di bangku sekolah, ia mengikuti program Aviation and Aerospace Academy, sebuah program pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari dunia penerbangan.

Program tersebut membekali peserta dengan pengetahuan dasar penerbangan, pembelajaran di kelas, serta pengalaman menggunakan simulator penerbangan. Melalui program tersebut, Nathalia mendapatkan dukungan untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pilot.

Salah satu pencapaian pentingnya adalah ketika berhasil memperoleh lisensi pilot privat pada September 2023, saat usianya baru 17 tahun. Proses pelatihan penerbangannya juga berlanjut melalui American Flyers, sekolah penerbangan yang memiliki fasilitas pelatihan di Florida.

Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah dan pelatihan penerbangan, Nathalia terus mengembangkan kemampuannya hingga memperoleh kualifikasi sebagai pilot komersial.

3. Sudah Memiliki Lisensi Pilot Sejak Usia 17 Tahun

Salah satu hal yang membuat sosok Nathalia menarik perhatian adalah keberhasilannya mendapatkan lisensi pilot privat ketika masih berusia 17 tahun. Pencapaian tersebut tergolong istimewa karena sebagian besar remaja seusianya masih berfokus pada pendidikan sekolah menengah.

Dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada 2023, Nathalia pernah menceritakan kebanggaannya karena sudah bisa menerbangkan pesawat sebelum memiliki surat izin mengemudi mobil. Ia bahkan sempat bercanda bahwa dirinya bisa menerbangkan pesawat meskipun belum bisa mengendarai mobil.

Bagi Nathalia, menerbangkan pesawat bukan sekadar hobi, melainkan cita-cita yang ingin diwujudkan sebagai profesi. Sang kakak, Giulia Filgueiras, juga mengungkapkan bahwa adiknya sudah memiliki impian menjadi pilot sejak berusia sekitar 12 tahun.

Kecintaan terhadap dunia penerbangan tersebut terus dipertahankannya hingga berhasil bekerja sebagai pilot profesional.