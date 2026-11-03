Jangan Sampai Salah, Setting Spray dan Fixing Spray Ternyata Punya Fungsi Berbeda

Jangan Sampai Salah, Setting Spray dan Fixing Spray Ternyata Punya Fungsi Berbeda

SIAPA yang selama ini mengira kalau setting spray berfungsi untuk mengunci makeup agar tahan seharian? Ternyata anggapan ini sedikit keliru, lho.

Dilansir dari NewBeauty, ada dua jenis spray yang kegunaannya sering kali tertukar, yakni setting spray dan fixing spray. Padahal, kedua produk ini memiliki formula dan kegunaan yang berbeda.

1. Setting Spray

Setting spray memiliki formula yang berfungsi memberikan kelembapan pada kulit. Produk ini juga dapat membantu lapisan makeup menyatu sehingga hasilnya terlihat lebih natural.

Setting spray bisa digunakan sebelum, selama, atau setelah proses makeup. Semprotan ringan sebelum makeup membantu mempersiapkan kulit, sedangkan penggunaan di tengah proses makeup membuat produk lebih mudah menyatu.

Setting spray juga bisa digunakan setelah mengaplikasikan produk berbentuk powder untuk memberikan kesan lebih segar dan glowing.

2. Fixing Spray

Nah, kalau untuk mengunci makeup, fixing spray lah jawabannya. Produk ini membantu menjaga riasan agar tidak geser dan tetap terlihat bagus selama berjam-jam.

Karena fungsinya tersebut, fixing spray lebih cocok digunakan setelah seluruh rangkaian makeup selesai. Setelah disemprot, biarkan produk mengering dengan sendirinya atau kipas tangan.