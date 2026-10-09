Viral, Rihanna Tiba-Tiba Jualan Live di TikTok

RIHANNA kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, superstar asal Barbados tersebut tampil dalam siaran langsung TikTok Shop untuk mempromosikan produk kecantikan dari mereknya, Fenty Beauty.

Kehadiran Rihanna dalam acara belanja daring ini menjadi sorotan. Pasalnya, penggemar jadi bisa melihat sang penyanyi berinteraksi langsung dengan penonton sekaligus memperkenalkan produk favoritnya.

1. Rihanna Turun Langsung Jadi Host TikTok Shop

Dilansir dari Grunge Cake, Rihanna sempat membagikan video teaser sebelum siaran dimulai. Dia yang mengajak penggemarnya mengikuti pengalaman belanja Fenty Beauty melalui TikTok.

Dalam video tersebut, Rihanna menyapa penggemarnya dengan gaya santai. Ia bahkan bertanya kepada penonton soal pembelian produk makeup.

"Kalian suka TikTok, kan? Kalian suka membeli produk makeup-ku di TikTok? Nah, kalian beruntung," ujar Rihanna.

Benar saja, Rihanna langsung menjadi daya tarik tersendiri dalam live itu. Namun, Rihanna tak sendirian menjadi host. Host lainnya pun ikut mendemonstrasikan produk, menjelaskan berbagai keunggulan kosmetik, hingga memperkenalkan produk yang belum diluncurkan secara resmi.