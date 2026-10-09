Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral, Rihanna Tiba-Tiba Jualan Live di TikTok

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |16:05 WIB
Viral, Rihanna Tiba-Tiba Jualan Live di TikTok
Rihanna live jualan di TikTok. (Foto: TikTok)
A
A
A

RIHANNA kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, superstar asal Barbados tersebut tampil dalam siaran langsung TikTok Shop untuk mempromosikan produk kecantikan dari mereknya, Fenty Beauty.

Kehadiran Rihanna dalam acara belanja daring ini menjadi sorotan. Pasalnya, penggemar jadi bisa melihat sang penyanyi berinteraksi langsung dengan penonton sekaligus memperkenalkan produk favoritnya.

Rihanna

1. Rihanna Turun Langsung Jadi Host TikTok Shop

Dilansir dari Grunge Cake, Rihanna sempat membagikan video teaser sebelum siaran dimulai. Dia yang mengajak penggemarnya mengikuti pengalaman belanja Fenty Beauty melalui TikTok.

Dalam video tersebut, Rihanna menyapa penggemarnya dengan gaya santai. Ia bahkan bertanya kepada penonton soal pembelian produk makeup.

"Kalian suka TikTok, kan? Kalian suka membeli produk makeup-ku di TikTok? Nah, kalian beruntung," ujar Rihanna.

Benar saja, Rihanna langsung menjadi daya tarik tersendiri dalam live itu. Namun, Rihanna tak sendirian menjadi host. Host lainnya pun ikut mendemonstrasikan produk, menjelaskan berbagai keunggulan kosmetik, hingga memperkenalkan produk yang belum diluncurkan secara resmi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Makeup Beauty Jualan TikTok Rihanna
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/629/3219364/rihanna-kWDm_large.jpg
Potret Rihanna Bikin Tato Unik yang Terinspirasi dari Coretan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/629/3214239/rihanna-wh83_large.jpg
Putri Rihanna Debut Jadi Model Cover Majalah, Pakai Popok Dior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/194/3075814/rihanna-3MGr_large.jpg
Potret Menggoda Rihanna dengan Outfit Camoflage, Seksi nan Glamor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020265/potret-rihanna-natural-tanpa-wig-pede-pamer-rambut-ikal-asli-D1HYBsIsBs.jpg
Potret Rihanna Natural Tanpa Wig, Pede Pamer Rambut Ikal Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/194/3003028/inspirasi-gaya-monochromatic-rihanna-cantik-berkelas-UVq9EZKaXj.jpg
Inspirasi Gaya Monochromatic Rihanna, Cantik Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/612/2996319/potret-rihanna-tampil-setengah-telanjang-pakai-baju-biarawati-langsung-disemprot-netizen-GMXeDQRkDN.jpg
Potret Rihanna Tampil Setengah Telanjang Pakai Baju Biarawati, Langsung Disemprot Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement