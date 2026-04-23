Putri Rihanna Debut Jadi Model Cover Majalah, Pakai Popok Dior

JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu Rihanna akhirnya memperlihatkan wajah putrinya ke publik untuk pertama kali. Wajah sang putri diungkap melalui pemotretan cover majalah W Magazine edisi The Pop Issue, yang juga diunggah di Instagram.

Dalam pemotretan tersebut, Rihanna tampil bersama bayinya yang diberi nama Rocki. Penampilan perdana sang anak pun langsung mencuri perhatian berkat gaya fesyen yang dikenakan.

Rihanna terlihat mengenakan mantel hitam dengan kerah bulu putih tebal yang memberi kesan dramatis. Penampilannya dilengkapi dengan topi ungu berbentuk sculptural yang unik dan futuristik, serta riasan bold dengan eyeshadow kemerahan dan lipstik merah mengilap.

Sementara itu, Rihanna tampak menggendong Baby Rocki yang mengenakan outfit serba putih. Pose Rocki yang natural sambil memasukkan tangan ke mulut membuatnya terlihat sangat menggemaskan.

Yang menarik, outfit Rocki bukan sekadar baju biasa. Ia mengenakan haute couture khusus dari Dior yang dirancang oleh creative director Jonathan Anderson.

Ini menjadi pertama kalinya wajah Rocki diperlihatkan ke publik sejak kelahirannya tujuh bulan lalu. Rocki sendiri merupakan anak ketiga Rihanna.

Lewat caption Instagram, Rihanna bahkan bercanda bahwa sang anak justru mencuri perhatian di lokasi pemotretan. Ia menyebut Rocki “shut her mama down”, alias sukses mencuri sorotan dari dirinya.