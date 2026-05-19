Potret Rihanna Bikin Tato Unik yang Terinspirasi dari Coretan Anaknya

JAKARTA - Rihanna kembali mencuri perhatian lewat tato terbaru yang memiliki makna personal. Penyanyi tersebut membuat tato unik di kaki kanannya yang terinspirasi dari coretan sang anak.

Tato tersebut pertama kali diperlihatkan oleh seniman tato Keith McCurdy atau yang dikenal dengan nama Bang Bang melalui unggahan media sosial pada 12 Mei 2026.

Desain tato itu berada di bagian belakang lutut kanan Rihanna. Bentuknya menyerupai gambar coretan sederhana seperti hasil gambar anak kecil di atas kertas, lengkap dengan nuansa warna-warni dan elemen yang terinspirasi dari stiker serial anak-anak PAW Patrol.

Simbol Kedekatan dengan Anak

Tato tersebut disebut menjadi simbol kedekatan Rihanna dengan anak-anaknya. Coretan asli yang dijadikan referensi tampak dibuat menggunakan spidol warna-warni di atas selembar kertas.