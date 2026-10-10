Rahasia Makeup Yoonchae KATSEYE Bikin Wajah Makin Snatched, Trik Kontur Hidung Jadi Kunci

MAKEUP yang membuat wajah terlihat lebih tegas dan berdimensi kini banyak digemari. Salah satu rahasianya yakni riasan yang memberi ilusi wajah lebih terangkat.

Dilansir dari Vogue, Yoonchae KATSEYE membagikan rahasia makeup andalannya agar terlihat ‘snatched’. Penyanyi berusia 18 tahun ini mengungkap sejumlah trik, mulai dari penggunaan concealer hingga teknik contour pada hidung.

Penasaran enggak, sih, gimana caranya Yoonchae bikin wajahnya kelihatan ‘snatched’ dan on point? Yuk, kita intip rahasianya!

1. Gunakan Concealer di Bawah Mata

Yoonchae mengawali riasannya dengan mengaplikasikan concealer di bawah mata menggunakan pola segitiga terbalik. Teknik ini membantu mencerahkan bagian tengah wajah sehingga tampak lebih segar dan terangkat.

Menurutnya, bagian tengah wajah yang terlihat lebih cerah bisa menciptakan tampilan ‘snatched’. Teknik ini juga bisa menjadi pilihan untuk menyamarkan area bawah mata sekaligus memberikan kesan wajah lebih berdimensi.

2. Aplikasikan Contour pada Sudut di Dalam Mata

Trik berikutnya adalah menggunakan contour di area sudut dalam mata. Yoonchae mengungkapkan teknik ini membuat tampilan wajahnya lebih tegas, terutama saat berada di depan kamera.