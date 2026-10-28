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Potret Carmen Hearts2Hearts Pakai Seragam SMA Indonesia saat Hadiri Acara di Korea Selatan, Gayanya Bikin Gemas

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Carmen Hearts2Hearts Pakai Seragam SMA Indonesia saat Hadiri Acara di Korea Selatan, Gayanya Bikin Gemas
Carmen Hearts2Hearts pakai seragam SMA di acara Korea Selatan. (Foto: Instagram/@serbaserbikpop)
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CARMEN Hearts2Hearts kembali mencuri perhatian penggemar Indonesia. Kali ini, idol K-Pop asal Bali tersebut tampil mengenakan seragam putih abu-abu khas siswa SMA Indonesia dalam cuplikan program IDOL'S TABLE yang langsung menarik perhatian warganet.

Penampilan Carmen terasa spesial karena seragam tersebut begitu akrab dengan kehidupan pelajar di Tanah Air. Dipadukan dengan rambut pendeknya, gaya Carmen pun terlihat manis dan menggemaskan.

Momen ini menjadi sorotan setelah video teaser ini dirilis ke publik. Carmen pakai baju seragam SMA karena memang acara tersebut mengusung tema seragam sekolah dari berbagai negara.

Carmen Hearts2Hearts

1. Carmen Tampil dengan Seragam Putih Abu-Abu Khas Indonesia

Carmen terlihat mengenakan seragam putih abu-abu yang identik dengan siswa SMA di Indonesia. Bukan hanya seragam, Carmen lengkap mengenakan aksesori lainnya, seperti gesper hitam dan juga dasi abu-abu. Penampilannya memberikan nuansa berbeda dibandingkan gaya yang biasa ditampilkan para idol K-Pop dalam kegiatan panggung maupun promosi.

Seragam sekolah yang sederhana justru membuat Carmen terlihat seperti siswi SMA Indonesia. Bagi penggemar Tanah Air, pilihan busana ini terasa istimewa karena menghadirkan sesuatu yang dekat dengan keseharian mereka dalam sebuah program hiburan Korea Selatan.

2. Rambut Pendek Carmen Bikin Penampilan Makin Gemas

Selain seragam sekolah, gaya rambut pendek Carmen turut menjadi perhatian. Potongan rambut tersebut memberikan kesan segar dan membuat penampilannya terlihat semakin cocok dengan seragam putih abu-abu.

Perpaduan keduanya menghadirkan gaya anak sekolah yang sederhana, tetapi tetap menarik perhatian. Tak heran jika penampilan Carmen dalam cuplikan tersebut membuat penggemar ikut gemas.

 

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