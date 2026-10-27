Potret Manis Inka Andestha Bersama Ibu Pratama Arhan di Mobil, Makin Akrab Sampai Habiskan Waktu Bareng

POTRET manis Inka Andestha bersama ibu Pratama Arhan, Surati atau yang akrab disapa Mak Ti, curi perhatian. Foto ini menunjukkan kedekatan keduanya yang makin akrab.

Dengan berfoto bersama di mobil, Inka dan ibunda Pratama Arhan tentunya hendak pergi bersama. Netizen pun tampak ikut senang melihat kedekatan ibunda Arhan dengan calon menantunya tersebut.

1. Kedekatan Inka dengan Ibunda Arhan

Ya, kedekatan selebgram Inka Andestha dengan keluarga pesepakbola Pratama Arhan kembali menarik perhatian publik. Kali ini, momen kebersamaan Inka dengan ibunda Arhan menjadi sorotan.

Dalam unggahan terbaru di media sosial, keduanya terlihat bersama di dalam mobil untuk pergi bareng ke suatu tempat. Meski tak diketahui pasti ke mana tujuan dua perempuan kesayangan Arhan itu pergi, netizen menebak-nebak Inka dan Mak Ti hendak menghampiri Arhan.

Potret tersebut pun mencuri perhatian karena memperlihatkan sisi kedekatan yang lebih personal. Bukan hanya hubungan Inka dengan Arhan.

Bahkan, Mak Ti tampak nyaman berpose aneh-aneh bersama Inka. Di sebuah foto, Mak Ti terlihat hanya menebar senyum manis. Tetapi, di foto lainnya, Mak Ti ikut bergaya duck face seperti Inka.