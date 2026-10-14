Kisah DonnaJean Wilde, Wanita Berusia 61 Tahun yang Sukses Plank 5 Jam Non Stop

DonnaJean Wilde pecahkan rekor di usia yang sudah tak muda lagi. (Foto: Instagram/@donnajeanwilde)

KISAH DonnaJean Wilde menarik diulas. Sebab, nenek berusia 61 tahun asal Alberta, Kanada, ini mencuri perhatian setelah berhasil melakukan plank selama 5 jam dalam ajang Huntsman World Senior Games di Utah, Amerika Serikat, pada 6 Oktober 2026.

Pencapaian tersebut berpotensi kembali mengantarkannya mencetak rekor dunia. Dia bisa catatkan sejarah soal durasi plank terlama oleh perempuan.

Wilde sebelumnya telah memegang rekor Guinness World Records untuk kategori tersebut dengan durasi 4 jam 30 menit 11 detik pada 2024. Dalam percobaan terbarunya, ia berhasil melampaui catatan tersebut dengan mempertahankan posisi plank selama lima jam tujuh detik.

Meski demikian, Guinness World Records masih perlu meninjau bukti percobaan terbarunya sebelum mengesahkan rekor tersebut. Mari mengenal lebih dalam DonnaJean Wilde.

1. Berawal dari Cedera, DonnaJean Wilde Menekuni Plank

Perjalanan Wilde hingga dikenal sebagai pemegang rekor plank dunia bermula sekitar 12 tahun lalu. Saat itu, ia mengalami patah pergelangan tangan yang membuatnya tidak bisa berlari atau mengangkat beban seperti biasanya selama masa pemulihan.

Dalam kondisi tersebut, Wilde mencoba melakukan plank sebagai alternatif aktivitas fisik. Ia kemudian menyadari bahwa latihan ini dapat dilakukan sambil membaca atau mengerjakan berbagai hal lainnya.

Seiring waktu, plank menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Ia terus meningkatkan durasi latihan secara bertahap hingga mampu mempertahankan posisi tersebut selama berjam-jam.

Wilde bahkan pernah mengerjakan studi magisternya sambil melakukan plank. Kebiasaan tersebut menunjukkan bagaimana ia mengintegrasikan latihan fisik ke dalam aktivitas sehari-hari selama bertahun-tahun.

2. Berhasil Memecahkan Rekor Dunia pada 2024

Pada 21 Maret 2024, Wilde mencatatkan namanya dalam Guinness World Records setelah melakukan plank selama 4 jam 30 menit 11 detik. Saat itu, ia berusia 58 tahun.

Pencapaian tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dicatatkan Dana Glowacka pada 2019. Upaya Wilde juga mendapat dukungan dari keluarga, termasuk 12 cucunya yang hadir menyaksikan percobaan tersebut.

Dalam plank berdurasi panjang, mempertahankan posisi tubuh dengan benar menjadi salah satu tantangan utama. Berdasarkan ketentuan Guinness World Records, siku dan ujung jari kaki harus tetap menyentuh lantai, sementara bagian tubuh lainnya terangkat dan dipertahankan dalam posisi lurus.

Wilde mengakui bahwa bagian akhir percobaan merupakan fase yang paling sulit, terutama untuk menjaga fokus, mengendalikan gerakan tubuh, dan mempertahankan posisi yang benar.