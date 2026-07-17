Kisah Perjalanan Cinta Lionel Messi dengan Antonella Roccuzzo, Cinta Pandangan Pertama Sejak Usia 9 Tahun

JAKARTA - Kisah cinta Lionel Messi dan Antonella Roccuzzo kerap disebut sebagai salah satu romansa paling ikonis di dunia sepak bola. Hubungan mereka bermula sejak masih anak-anak di Rosario, Argentina, dan bertahan melewati jarak, waktu, hingga akhirnya berlabuh di pelaminan.

Sejak kecil, Messi telah memiliki impian besar menjadi pesepak bola profesional. Namun, di balik cita-cita tersebut, ada satu nama yang selalu memenuhi pikirannya, yakni Antonella. Konon, saat masih berusia sekitar sembilan tahun, Messi pernah menuliskan surat untuk gadis yang disukainya itu. Dalam surat tersebut, ia bahkan menuliskan harapan bahwa suatu hari nanti mereka akan bertunangan.

Melansir allfootballapp, pertemuan pertama keduanya terjadi di rumah sahabat Messi, Lucas Scaglia. Saat itu, Messi tengah bermain gim ketika Antonella, yang merupakan sepupu Lucas, datang menghampiri. Bocah pemalu itu tak sanggup banyak bicara, tetapi sejak momen tersebut ia langsung terpikat.

Kisah Cinta Masa Kecil

Messi yang saat itu berusia sembilan tahun, sementara Antonella delapan tahun, kemudian sering mencari alasan untuk datang ke rumah Lucas. Tujuannya sederhana, yakni berharap bisa kembali bertemu dengan Antonella. Dari pertemuan-pertemuan singkat itu, keduanya mulai berteman dan menjalin kedekatan.

Pelatih masa kecil Messi, Enrique Dominguez, bahkan pernah mengetahui alasan mengapa sang pemain muda begitu sering berkunjung ke rumah keluarga Scaglia. Rupanya, Messi sengaja datang karena mengetahui Antonella kerap menghabiskan akhir pekan di rumah sepupunya.

Hubungan mereka kemudian diuji ketika keluarga Messi memutuskan pindah ke Barcelona pada tahun 2000 demi mendukung karier sepak bolanya. Meski sempat berusaha menjaga komunikasi, keterbatasan teknologi pada masa itu membuat hubungan mereka perlahan merenggang.

Kisah Cinta saat Dewasa

Takdir kembali mempertemukan mereka pada 2005. Saat itu, Antonella tengah berduka setelah kehilangan seorang teman dekat akibat kecelakaan lalu lintas. Mendengar kabar tersebut, Messi langsung terbang ke Argentina untuk memberikan dukungan. Momen itu menjadi titik balik yang mempererat hubungan mereka.