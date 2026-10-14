Kisah Yoo Ji Won, Influencer Lari yang Meninggal Usai Ambruk saat Maraton

JAKARTA - Seorang influencer lari asal Korea Selatan, Yoo Ji Won, meninggal dunia setelah tiba-tiba pingsan saat mengikuti ajang Seoul Race 2026. Kabar duka ini mengejutkan banyak orang, terutama komunitas lari yang mengenalnya sebagai sosok yang aktif membagikan aktivitas olahraga di media sosial.

Melansir Koreaboo, Yoo Ji Won merupakan mahasiswi pascasarjana di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) yang meneliti semikonduktor kecerdasan buatan (AI). Di luar kesibukannya di bidang akademik, ia juga dikenal sebagai pelari amatir yang rutin mengikuti berbagai kompetisi lari.

Kronologi Pingsan di 500 Meter sebelum Garis Finis

Menurut pengumuman panitia Seoul Race pada 12 Oktober 2026, insiden tersebut terjadi pada Minggu, 11 Oktober 2026, sekitar pukul 08.49 waktu setempat.

Saat mengikuti kategori half marathon dalam Seoul Race 2026, Yoo Ji Won tiba-tiba pingsan dan terjatuh di titik 20,6 kilometer. Lokasi tersebut hanya berjarak sekitar 500 meter dari garis finis.

Petugas medis yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama, termasuk resusitasi jantung paru (RJP) atau CPR. Setelah itu, Yoo dibawa menggunakan ambulans ke fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia pada hari yang sama.