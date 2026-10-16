Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Belajar dari Kasus Yoo Ji Won, Ini 3 Tips agar Tetap Aman saat Maraton

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |21:05 WIB
Belajar dari Kasus Yoo Ji Won, Ini 3 Tips agar Tetap Aman saat Maraton
Ilustrasi lari maraton. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini seorang influencer olahraga asal Korea Selatan, Yoo Ji Won meninggal saat mengikuti half marathon pada Minggu, 11 Oktober 2026. Ia sempat pingsan di perlintasan 500 meter sebelum garis finis, tepatnya di titik 20,6 kilometer.

Nah, bagi para pelari yang masih pemula maupun profesional, tentu maraton bukan olahraga sederhana. Perlu persiapan fisik yang serius untuk mengikuti kompetisi lari.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Tirta Mandira Hudhi lewat akun Facebook pribadinya membagikan tips untuk lari maraton agar tetap mendapatkan manfaat sehat dan tidak ambruk di tengah perlintasan. Pertama, ia mengatakan untuk rutin latihan dengan meningkatkan mileage secara bertahap.

“Tips pertama itu adalah latihan. Latihannya itu menaikkan mileage secara bertahap, latihan easy run, ya easy yang zona 2, latihan long run, latihan lari di durasi tertentu, misalnya 1 jam, 1,5, 2 jam, konsisten dan disiplin. Karena ingat ada sebuah quote, marathon itu yang sulit latihannya, dan eventnya adalah bentuk selebrasi,” kata dr. Tirta.

Selanjutnya, dr. Tirta menyebut bahwa nutrisi juga mendukung lari maraton agar lebih aman dan lancar. “Nomor 2 adalah nutrisi. Maraton itu sangat terkait dengan strategi nutrisi. Kenali karakter lambung dan ususmu,” tuturnya.

“Ada orang yang dikasih energy gel A, muntah, ada yang orang harus bawa ke rumah. Ada orang yang harus minum energy gel yang merk X. Kalau kamu sudah membiasakan melatih nutrisi ini, ketika selama latihan, di selama race, kamu bisa beradaptasi,” ucap dr. Tirta.

Ia bercerita bahwa dirinya sempat meremehkan hal tersebut. “Saya mencoba hal yang baru, energy gel yang baru di race. Yang terjadi adalah KM32 saya muntah-muntah full, sampai KM36, untungnya KM36 saya bisa comeback,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
marathon tips lari maraton lari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/612/3247783//yoo_jiwon-oFnA_large.jpg
Kisah Yoo Ji Won, Influencer Lari yang Meninggal Usai Ambruk saat Maraton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/482/3247469//tips_sehat_agar_jantung_tak_kaget_saat_baru_lari-q4S7_large.jpg
FOMO Ikut Lari? Dokter Ungkap Tips Sehat agar Jantung Tak Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/612/3232298//viral_event_lari-nCsw_large.jpg
Viral! WNA di Bali Bikin Event Lari, Tertutup untuk WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/482/3224311//berjalan_atau_berlari-lMJO_large.jpg
Jalan atau Lari? Mana yang Lebih Baik untuk Turunkan Berat Badan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/612/3219490//ilustrasi_lari_pagi-0Jme_large.jpg
7 Spot Lari Terbaik di Jabodetabek, Teduh dan Sejuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement