Trik Menyantap Pir agar Terasa Lebih Manis dan Segar

JAKARTA - Bauh pir dikenal sebagai buah yang punya rasa manis, tekstur renyah, dan kandungan air yang melimpah. Buah ini cocok dinikmati langsung sebagai camilan atau dijadikan pelengkap berbagai hidangan.

Namun, tahukah kamu bahwa cara menyimpan dan memotong pir ternyata bisa memengaruhi pengalaman saat menikmatinya? Menyimpan pir terlalu lama di kulkas, misalnya, ternyata bisa membuat rasa manis alaminya berkurang.

Melansir The Standard dan Tottori Central Agricultural Cooperative di Jepang, ada beberapa cara sederhana untuk menikmati pir agar rasa dan teksturnya tetap optimal.

Yuk, simak lima tips berikut!

1. Bagian Bawah Pir Ternyata Paling Manis

Tingkat kemanisannya disebut paling tinggi di bagian dasar buah, kemudian diikuti bagian bahu dan tengah. Sementara itu, daging buah yang berada dekat inti cenderung memiliki rasa yang kurang manis, lebih asam, dan tekstur lebih kasar.