Brokoli Cepat Layu dan Menguning? Begini Cara Menyimpannya agar Tahan Lama

JAKARTA - Brokoli jadi satu di antara sayuran yang praktis diolah menjadi berbagai menu. Namun, sayuran hijau ini juga cepat layu jika disimpan dengan cara yang kurang tepat.

Brokoli yang awalnya terlihat hijau dan segar bisa berubah menjadi layu, menguning, bahkan mengeluarkan bau tidak sedap. Padahal, jika disimpan dengan benar, brokoli segar bisa bertahan hingga beberapa minggu di dalam kulkas.

Menurut koki profesional Fred Tiess yang dilansir dari Southern Living, cara menyimpan brokoli perlu disesuaikan dengan kondisinya, baik masih utuh maupun sudah dipotong. Pemilihan brokoli sejak awal juga ikut menentukan seberapa lama sayuran ini bisa bertahan.

Pilih Brokoli yang Masih Segar

Sebelum membahas cara menyimpannya, pastikan brokoli yang dibeli memang masih dalam kondisi baik. Brokoli segar biasanya memiliki kuntum yang padat dan terasa kokoh. Warnanya juga cenderung hijau tua hingga keunguan. Selain itu, pilih kepala brokoli yang terasa lebih berat dibandingkan ukurannya.

Jangan lupa perhatikan bagian batangnya. Jika batang atau bagian potongannya mulai berubah kecokelatan, hal tersebut bisa jadi tanda bahwa brokoli sudah cukup lama dipanen.

Cara Menyimpan Brokoli Utuh

Jika membeli satu atau dua bonggol brokoli dan belum berencana mengolahnya dalam waktu dekat, jangan langsung dicuci.