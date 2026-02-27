Brokoli hingga Kubis Bisa Turunkan Risiko Kanker Usus

JAKARTA - Sayuran hijau selama ini dikenal menyehatkan dan sering menjadi pilihan dalam menu diet. Namun ternyata, ada beberapa jenis sayuran tertentu yang memiliki manfaat lebih dari itu.

Cruciferous vegetables seperti brokoli, kembang kol, kubis, kale, pokchoy, dan sayuran sejenis lainnya ternyata punya manfaat khusus dalam menurunkan risiko kanker usus besar (kanker kolorektal), salah satu jenis kanker paling umum di dunia.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi sayuran ini memiliki kemungkinan lebih rendah terkena kanker usus besar dibandingkan mereka yang jarang memakannya.

Kandungan yang Berperan Penting

Para ilmuwan menduga ada beberapa faktor yang membuat cruciferous vegetables berbeda dari sayuran lain. Salah satunya adalah kandungan sulforaphane, senyawa alami yang telah banyak diteliti karena kemampuannya membantu melindungi sel dari kerusakan DNA serta mendukung proses detoksifikasi alami tubuh.

Senyawa ini juga diketahui berpotensi memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, sayuran seperti brokoli dan kubis kaya akan serat, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan dan mempercepat waktu transit makanan melalui usus.