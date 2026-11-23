Cara Menyimpan Sikat Gigi yang Benar agar Tak Jadi Sarang Kuman

JAKARTA - Menjaga kebersihan sikat gigi tidak cukup hanya dengan membilasnya setelah digunakan. Cara menyimpan sikat gigi juga perlu diperhatikan agar alat yang digunakan setiap hari untuk membersihkan gigi ini tidak menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur.

Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah langsung memasang penutup kepala sikat gigi setelah digunakan. Banyak orang menganggap cara ini lebih higienis karena dapat melindungi bulu sikat dari debu dan kotoran. Namun, kebiasaan tersebut justru bisa menjadi masalah jika sikat gigi masih dalam kondisi basah.

Dikutip dari The Standard, mengacu pada situs informasi gaya hidup Jepang Beauty News Tokyo, sisa air masih dapat tertinggal di bagian pangkal dan sela-sela bulu sikat meski sudah dibilas hingga bersih.

Jika langsung ditutup rapat, kelembapan akan terperangkap di dalamnya. Akibatnya, sikat gigi membutuhkan waktu lebih lama untuk mengering.

Kondisi lembap dan tertutup dalam waktu lama dapat mendukung pertumbuhan jamur dan lumut pada bulu sikat. Karena itu, membiarkan sikat gigi kering dengan sempurna justru lebih penting daripada langsung menutupnya setelah digunakan.

Cara Menyimpan Sikat Gigi yang Benar

Agar sikat gigi tetap bersih dan higienis, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan setelah menyikat gigi:

Bilas hingga bersih. Pastikan sisa pasta gigi dan kotoran tidak tertinggal di antara bulu sikat.

Hilangkan sisa air. Kibaskan sikat gigi beberapa kali untuk mengurangi air yang menempel.

Simpan di tempat terbuka. Letakkan sikat gigi dalam posisi tegak di tempat yang memiliki sirkulasi udara baik.

Beri jarak dengan sikat gigi lain. Jika menggunakan wadah yang sama dengan anggota keluarga, pastikan setiap sikat tidak saling bersentuhan.

Biarkan mengering sempurna. Hindari langsung memasang penutup sikat gigi ketika kondisinya masih basah.

Bolehkah Menggunakan Penutup Sikat Gigi?

Penutup bisa melindungi bulu sikat agar tidak bersentuhan langsung dengan barang lain di dalam tas atau koper. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebelum memasukkan sikat gigi ke dalam wadah, gunakan tisu bersih untuk menyerap sisa air pada bulunya.