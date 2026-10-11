Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Asal Siram Kloset! Kuman Bisa Menyebar hingga ke Sikat Gigi

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |18:05 WIB
Jangan Asal Siram Kloset! Kuman Bisa Menyebar hingga ke Sikat Gigi
Ilustrasi menyiram kloset. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Kebiasaan menyiram kloset ternyata perlu diperhatikan. Menyiram kloset dengan tutup yang masih terbuka bisa membuat kuman menyebar ke seluruh penjuru kamar mandi.

Dilansir dari Southern Living, fenomena ini dikenal sebagai toilet plume, yaitu penyebaran tetesan air dan partikel kecil ke udara saat kloset disiram. Partikel tersebut bahkan bisa menyebar hingga sekitar lima kaki atau lebih dari kloset.

Percikan yang membawa kuman ini berpotensi menempel pada berbagai benda di kamar mandi, mulai dari handuk, sikat gigi, sabun, hingga alat makeup. Beberapa mikroorganisme yang dapat ditemukan di antaranya E. coli, Salmonella, Streptococcus, dan Staphylococcus.

Menutup kloset sebelum disiram bisa mengurangi penyebaran tetesan berukuran lebih besar. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya menghentikan penyebaran kuman karena sebagian partikel masih bisa keluar melalui celah antara tutup dan dudukan kloset.

Selain menutup kloset sebelum menyiram, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kamar mandi tetap bersih dan mengurangi risiko penyebaran kuman.

1. Bersihkan dan Disinfeksi Kamar Mandi Secara Rutin

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement