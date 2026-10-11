Jangan Asal Siram Kloset! Kuman Bisa Menyebar hingga ke Sikat Gigi

JAKARTA - Kebiasaan menyiram kloset ternyata perlu diperhatikan. Menyiram kloset dengan tutup yang masih terbuka bisa membuat kuman menyebar ke seluruh penjuru kamar mandi.

Dilansir dari Southern Living, fenomena ini dikenal sebagai toilet plume, yaitu penyebaran tetesan air dan partikel kecil ke udara saat kloset disiram. Partikel tersebut bahkan bisa menyebar hingga sekitar lima kaki atau lebih dari kloset.

Percikan yang membawa kuman ini berpotensi menempel pada berbagai benda di kamar mandi, mulai dari handuk, sikat gigi, sabun, hingga alat makeup. Beberapa mikroorganisme yang dapat ditemukan di antaranya E. coli, Salmonella, Streptococcus, dan Staphylococcus.

Menutup kloset sebelum disiram bisa mengurangi penyebaran tetesan berukuran lebih besar. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya menghentikan penyebaran kuman karena sebagian partikel masih bisa keluar melalui celah antara tutup dan dudukan kloset.

Selain menutup kloset sebelum menyiram, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kamar mandi tetap bersih dan mengurangi risiko penyebaran kuman.

1. Bersihkan dan Disinfeksi Kamar Mandi Secara Rutin