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HOME WOMEN FOOD

Tips Menyimpan Rempah-Rempah agar Aroma dan Rasanya Tetap Terjaga

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |18:09 WIB
Tips Menyimpan Rempah-Rempah agar Aroma dan Rasanya Tetap Terjaga
Ilustrasi menyimpan rempah-rempah. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Rempah-rempah memang tidak mudah basi seperti bahan makanan lainnya. Namun, aroma dan rasanya bisa memudar seiring waktu. Hal ini terkadang membuat seseorang sulit menentukan kapan harus membuang bumbu-bumbu dapur tersebut.

Untuk mengetahui cara menjaga kualitas rempah-rempah agar tahan lebih lama, berikut sejumlah tips dari ahli gizi terdaftar yang memiliki perhatian khusus terhadap cita rasa.

1. Hindari Beli Rempah-Rempah dalam Jumlah Banyak

Pembelian dalam jumlah besar hanya menguntungkan jika kamu bisa menghabiskannya dalam waktu sekitar satu tahun. Padahal, tidak semua orang rutin menggunakan rempah-rempah dalam jumlah banyak.

“Belilah dalam jumlah kecil, tetapi lebih sering,” kata ahli gizi, Melissa Hooper, MS, RD, LD, dikutip dari Eating Well, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, rempah-rempah bubuk memiliki kualitas terbaik selama sekitar 6 hingga 12 bulan. Karena itu, membeli sesuai kebutuhan dapat membantu menjaga aroma dan rasanya tetap optimal.

2. Pilih Rempah-Rempah Utuh

      
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