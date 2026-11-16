JAKARTA - Rempah-rempah memang tidak mudah basi seperti bahan makanan lainnya. Namun, aroma dan rasanya bisa memudar seiring waktu. Hal ini terkadang membuat seseorang sulit menentukan kapan harus membuang bumbu-bumbu dapur tersebut.
Untuk mengetahui cara menjaga kualitas rempah-rempah agar tahan lebih lama, berikut sejumlah tips dari ahli gizi terdaftar yang memiliki perhatian khusus terhadap cita rasa.
Pembelian dalam jumlah besar hanya menguntungkan jika kamu bisa menghabiskannya dalam waktu sekitar satu tahun. Padahal, tidak semua orang rutin menggunakan rempah-rempah dalam jumlah banyak.
“Belilah dalam jumlah kecil, tetapi lebih sering,” kata ahli gizi, Melissa Hooper, MS, RD, LD, dikutip dari Eating Well, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, rempah-rempah bubuk memiliki kualitas terbaik selama sekitar 6 hingga 12 bulan. Karena itu, membeli sesuai kebutuhan dapat membantu menjaga aroma dan rasanya tetap optimal.