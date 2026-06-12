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5 Pilihan Alami agar Haid Lancar dan Redakan Nyeri

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |09:00 WIB
5 Pilihan Alami agar Haid Lancar dan Redakan Nyeri
Rempah-rempah pereda nyeri haid. (Foto: dok Freepik/8photo)
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JAKARTA - Bagi sebagian besar perempuan, datang bulan kerap disertai dengan rasa nyeri dan kram perut yang mengganggu. Untuk mengatasinya, kamu tak selalu harus bergantung pada obat-obatan kimia. Memanfaatkan buah-buahan dan rempah-rempah alami bisa menjadi solusi efektif yang aman.

Selain ampuh melancarkan siklus menstruasi dan meredakan kram perut, konsumsi bahan alami atau jamu tradisional ini juga terbukti khasiatnya untuk menjaga kebugaran tubuh. Bahkan, dunia medis pun sudah mengakui keamanan ramuan herbal ini untuk dikonsumsi sehari-hari.

Rekomendasi Bahan Alami Pelancar Menstruasi

Berikut adalah beberapa buah dan rempah yang bisa kamu jadikan "jamu" alami saat datang bulan:

1. Jahe

Jahe memiliki kandungan anti-inflamasi (anti-peradangan) alami yang sangat baik. Rempah ini efektif untuk memicu datangnya haid yang terlambat, mengurangi rasa mual, serta meredakan nyeri perut.

2. Kencur

Kencur dikenal ampuh dalam meluruhkan darah kotor dan melancarkan siklus bulanan. Selain itu, sifat alaminya juga efektif untuk meredakan kram perut yang menyiksa saat haid.

3. Kunyit

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