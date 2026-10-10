Potret Gemas Kamari Ketiduran di Troli saat Belanja Bersama Justin Hubner di Swalayan

MOMEN menggemaskan kembali terlihat dari putri Jennifer Coppen, Kamari Sky Wassink. Kali ini, Kamari mencuri perhatian saat tertidur pulas di dalam troli ketika sedang menemani Justin Hubner berbelanja di sebuah swalayan di Belanda.

Potret tersebut memperlihatkan sisi lucu Kamari yang tampak kelelahan hingga akhirnya terlelap di tengah aktivitas berbelanja. Tingkahnya yang polos pun sukses mencuri perhatian dan membuat momen sederhana itu terlihat semakin menggemaskan.

1. Kamari Tertidur Pulas di Dalam Troli

Dalam unggahan di Instagram, Kamari terlihat tidur dengan nyaman di dalam troli belanja. Bocah mungil itu tampak begitu lelap meski berada di tengah aktivitas di swalayan.

Pemandangan ini tentu terasa akrab bagi banyak orangtua. Anak-anak yang diajak bepergian terkadang merasa lelah setelah beraktivitas dan akhirnya tertidur, bahkan di tempat yang tidak terduga.

Kehadiran Kamari dalam momen belanja tersebut pun menghadirkan potret keseharian yang sederhana, tetapi mengundang senyum. Justin Hubner sendiri hanya bisa pasrah melihat putrinya tertidur pulas.