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Sering Merasa Lelah saat Naik Tangga? Coba 5 Latihan Ini untuk Perkuat Otot Kaki

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |09:05 WIB
Sering Merasa Lelah saat Naik Tangga? Coba 5 Latihan Ini untuk Perkuat Otot Kaki
Split squat. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Naik tangga seharusnya menjadi aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Namun, bagi sebagian orang, aktivitas ini justru membuat kaki terasa berat dan napas menjadi lebih pendek.

Melansir The Times of India, rasa lelah setelah naik tangga bisa menjadi tanda bahwa otot kaki perlu dilatih agar lebih kuat dan memiliki daya tahan yang lebih baik. Kabar baiknya, ada beberapa latihan sederhana yang dapat dilakukan tanpa alat untuk melatih otot-otot yang banyak digunakan saat menaiki tangga.

Latihan tersebut terutama menyasar otot paha depan atau kuadrisep, bokong, paha belakang, dan betis. Jika dilakukan secara rutin, latihan ini bisa membantu kaki lebih ringan saat menaiki tangga.

1. Squat

Squat
Squat. (Foto: dok Magnific)

Squat dengan berat badan sendiri atau air squat bisa menjadi latihan dasar untuk memperkuat kaki. Caranya, berdiri dengan posisi kaki kira-kira selebar bahu. Kemudian, turunkan pinggul seperti hendak duduk di kursi, lalu dorong tubuh kembali ke posisi berdiri dengan bertumpu pada tumit.

Bagi pemula, gerakan duduk dan berdiri dari kursi juga bisa menjadi pilihan. Latihan ini membantu memperkuat paha dan pinggul yang digunakan untuk mengangkat berat badan berulang kali saat menaiki tangga.

2. Split squat dan step-up

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Topik Artikel :
Lelah Otot Kaki Naik Tangga
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