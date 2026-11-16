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4 Kebiasaan yang Bikin Tubuh Tetap Lelah Meski Sudah Makan Teratur

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |16:05 WIB
4 Kebiasaan yang Bikin Tubuh Tetap Lelah Meski Sudah Makan Teratur
Ilustrasi tubuh lelah. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Kamu merasa sudah makan tiga kali sehari, tapi ternyata tubuh masih terasa lemas. Kondisi tersebut sering dialami, namun sebenarnya apa yang salah dari kebiasaan ini?

Makan secara teratur memang membantu memenuhi kebutuhan kalori, tetapi belum tentu memberikan seluruh nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar energi tetap stabil.

Yuk, cari tahu apa saja penyebab tubuh tetap lelah walaupun sudah rutin makan.

1. Komposisi Makanan Kurang Seimbang

Dokter spesialis penyakit dalam, dr. Sowmya Muralikumaran, mengatakan pola makan yang didominasi karbohidrat olahan, makanan manis, dan makanan cepat saji mungkin mencukupi kebutuhan kalori, tetapi belum tentu mengandung cukup protein, zat besi, dan vitamin B.

“Selain itu, makanan yang tinggi karbohidrat olahan dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat, kemudian menurun kembali. Perubahan ini bisa membuat seseorang lebih cepat merasa lapar atau lelah,” ujarnya seperti yang dilansir dari Hindustan Times, Senin (16/11/2026).

2. Kurang Tidur

Menurut dr. Sowmya, kurang tidur membuat tubuh kamu terus merasa lelah dan sulit berkonsentrasi, meskipun kamu sudah makan dengan baik. Karena itu, menjaga jadwal tidur yang konsisten jadi salah satu hal penting untuk memulihkan energi.

3. Stres Berkepanjangan

Stres yang berlangsung terus-menerus juga bisa mengganggu pola tidur, nafsu makan, dan aktivitas sehari-hari. Akibatnya, seseorang dapat terjebak dalam siklus kelelahan dan sulit berkonsentrasi.

4. Gaya Hidup Kurang Aktif

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