Mengenal Emotional Hangover, Kondisi Lelah dan Sedih yang Tiba-Tiba Muncul Usai Alami Momen Bahagia

PERNAH merasa sedih, lelah, atau kehilangan semangat setelah menghabiskan waktu menyenangkan dengan orang tercinta? Bisa jadi kamu mengalami emotional hangover.

Dilansir dari laman Verywell Mind, emotional hangover adalah kondisi ketika seseorang merasakan kelelahan emosional setelah mengalami peristiwa menyenangkan. Misalnya, setelah liburan bersama teman, kamu malah merasa sedih dan kehabisan energi ketika kembali menjalani rutinitas.

1. Gejala Emotional Hangover

Mengenali perasaan yang muncul setelah suatu acara dapat membantu seseorang memahami apakah dirinya sedang mengalami emotional hangover. Menurut para ahli, kondisi ini bisa ditandai dengan beberapa perasaan, seperti cemas, susah berkonsentrasi, merasa hampa, hingga kelelahan berlebihan.

2. Penyebab Emotional Hangover

Pendiri Noetic Therapy, Gabrielle Sanderson, menjelaskan seseorang tetap mengeluarkan banyak energi emosional ketika bersosialisasi atau berada di lingkungan yang penuh stimulasi, meskipun aktivitas tersebut menyenangkan.

Ada dua hal yang dapat memicu kondisi ini. Pertama, tubuh melepaskan zat kimia yang berkaitan dengan perasaan senang, seperti dopamin. Setelah acara selesai, seseorang mungkin menyadari berkurangnya sensasi menyenangkan tersebut.

Kedua, perasaan kosong bisa muncul setelah seluruh perencanaan dan persiapan menjelang suatu acara telah selesai. Seseorang yang sebelumnya sibuk menantikan momen tertentu mungkin merasa kehilangan sesuatu ketika kegiatan tersebut berakhir.

Meski demikian, kondisi ini umumnya bersifat sementara. Emotional hangover sering terjadi karena sistem saraf berada dalam kondisi yang lebih aktif akibat kegembiraan, interaksi sosial, atau berbagai stimulasi. Setelahnya, tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk kembali menyeimbangkan diri.