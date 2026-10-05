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Nycta Gina Tak Berani Obati Keluarganya meski Punya Gelar Dokter: Ada Tanggung Jawab Moral

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |12:05 WIB
Nycta Gina Tak Berani Obati Keluarganya meski Punya Gelar Dokter: Ada Tanggung Jawab Moral
Nycta Gina dan keluarga. (Foto: dok Instagram/missnyctagina)
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JAKARTA - Ketika seorang dokter mendapati anggota keluarga inti tengah sakit, hal pertama yang terbesit di pikiran mungkin adalah langsung turun tangan memberikan pertolongan medis. Namun, hal tersebut ternyata tak berlaku bagi Nycta Gina.

Dokter sekaligus aktris yang ikonik dengan karakter Jeng Kelin ini mengaku tak berani mengobati anggota keluarga intinya, baik anak maupun suami, saat mengalami sakit. Cerita tersebut dibagikan Gina dalam cuplikan podcast Warung Kopi yang diunggah di akun Instagram Gofar Hilman, @pergijauh.

Dalam unggahan tersebut, ia membeberkan fakta unik tentang dirinya yang jarang diketahui publik. Meski memegang gelar medis, ia membatasi perannya hanya sebatas membuat diagnosis awal.

"Eh, tapi itu adalah sebuah fun fact juga bahwa gue sebagai dokter, gue bisa mungkin mendiagnosis nih kira-kira kalau anak gue atau suami gua sakit segala macam, tapi gue enggak berani ngobatin," kata Gina, dikutip Minggu (4/10/2026).

Fenomena ini, menurut Gina, juga dialami oleh banyak tenaga medis lainnya ketika berhadapan dengan orang-orang di lingkaran terdekat mereka.

      
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Topik Artikel :
Sakit Dokter Nycta Gina
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