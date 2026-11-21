Mengenal Globus Sensation, Kondisi saat Tenggorokan Terasa seperti Ada yang Tersangkut

KAMU pernah merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan, tetapi tidak terasa sakit? Seorang ahli gizi, Lisa Kilgour, mengatakan kondisi tersebut dikenal sebagai globus sensation.

Globus sensation adalah sensasi mengganjal di tenggorokan seakan-akan ada benjolan atau makanan tersangkut. Meski demikian, sensasi tersebut tidak selalu menandakan adanya benda yang benar-benar tersangkut.

1. Penyebab Globus Sensation

Menurut Lisa, salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan sensasi tersebut adalah kondisi lambung yang tidak berfungsi secara optimal. Khususnya produksi asam lambung yang dianggap kurang.

Lisa menjelaskan bahwa gangguan pada fungsi lambung dapat memunculkan sensasi tidak nyaman hingga ke area tenggorokan. Karena itu, sebagian orang mungkin mencoba mengonsumsi obat antasida untuk meredakan keluhan.

Namun, obat ini hanya meredakan gejala dalam jangka pendek dan tidak mengatasi akar masalahnya. Alih-alih antasida, Lisa menyarankan untuk mengonsumsi satu hingga dua sendok makan cuka apel sebelum makan.

Menurutnya, cuka apel dapat membantu meningkatkan kadar asam lambung. Akan tetapi, cuka apel dalam bentuk permen kenyal maupun kapsul dinilai tidak memberikan efek yang sama.