Kehujanan Bisa Bikin Flu, Mitos atau Fakta?

KEHUJANAN sering kali dianggap sebagai salah satu penyebab seseorang terserang flu atau pilek. Tidak heran jika sejak kecil banyak orangtua mengingatkan anak-anak agar segera berteduh ketika hujan turun.

Bahkan, setelah kehujanan, seseorang biasanya diminta segera mandi air hangat dan berganti pakaian agar tidak jatuh sakit. Namun, benarkah air hujan bisa membuat seseorang terserang flu?

Secara medis, flu dan pilek sebenarnya disebabkan oleh infeksi virus, bukan karena terkena air hujan. Meski demikian, ada hubungan antara kondisi tubuh yang terlalu lama basah dan kedinginan dengan meningkatnya risiko mengalami infeksi saluran pernapasan.

Paparan suhu dingin dalam waktu lama dapat memengaruhi respons sistem kekebalan tubuh. Kondisi ini berpotensi membuat tubuh lebih rentan ketika terpapar virus penyebab pilek. Lantas, bagaimana sebenarnya hubungan antara kehujanan dan risiko sakit? Berikut penjelasannya.

1. Apakah Kehujanan Bisa Menyebabkan Flu?

Dilansir dari Health Line, kehujanan tidak secara langsung menyebabkan seseorang terserang flu atau pilek. Penyakit tersebut terjadi akibat infeksi virus yang dapat menular melalui udara, kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, maupun melalui tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi.

Ada lebih dari 200 jenis virus yang dapat menyebabkan pilek. Salah satu kelompok virus yang paling umum adalah rhinovirus.

Meski air hujan bukan penyebab infeksi, berada dalam kondisi basah dan kedinginan terlalu lama dapat memengaruhi mekanisme pertahanan tubuh. Sebuah penelitian pada 2022 menunjukkan bahwa paparan suhu dingin atau penurunan suhu tubuh dapat memengaruhi respons sistem kekebalan terhadap virus penyebab infeksi saluran pernapasan.

Artinya, seseorang tidak otomatis sakit setelah kehujanan. Namun, kondisi tubuh yang terlalu lama basah dan dingin dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kerentanan terhadap infeksi, terutama jika orang tersebut juga terpapar virus.

2. Bagaimana Seseorang Bisa Tertular Pilek?

Pilek merupakan infeksi saluran pernapasan atas yang dapat disebabkan oleh berbagai jenis virus. Penularannya dapat terjadi melalui beberapa cara.

Pertama, melalui udara. Virus dapat menyebar melalui partikel pernapasan yang dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara.

Kedua, kontak langsung: Berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan seseorang yang sedang mengalami pilek dapat meningkatkan risiko penularan.

Ketiga, menyentuh permukaan terkontaminasi. Virus dapat berpindah melalui tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut.

Karena itu, seseorang bisa mengalami pilek setelah kehujanan bukan semata-mata akibat air hujan. Melainkan, karena adanya paparan virus penyebab infeksi.