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10 Menit Yoga Setiap Hari, Apa Efeknya pada Tubuh dan Pikiran?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |14:05 WIB
10 Menit Yoga Setiap Hari, Apa Efeknya pada Tubuh dan Pikiran?
Ilustrasi yoga 10 menit. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Yoga tak hanya soal olahraga atau melakukan berbagai gerakan di atas matras. Praktik ini juga menjadi cara untuk menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan diri sendiri.

Di tengah kesibukan sehari-hari, meluangkan waktu untuk yoga mungkin terasa sulit. Namun, ternyata tak perlu berjam-jam. Melakukan yoga selama 10 menit setiap hari secara konsisten sudah bisa menjadi kebiasaan sederhana yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Menurut pemimpin yoga dan spiritual Himalayan Siddhaa Akshar yang dilansir dari Hindustan Times, 10 menit yoga dengan penuh kesadaran dapat menjadi jeda singkat sebelum seseorang memulai berbagai aktivitas. Latihan ini menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan sadar, fokus, dan kesegaran dalam satu waktu.

Kebiasaan tersebut bisa menjaga energi fisik sekaligus keseimbangan mental jika dilakukan secara rutin. Ada dua praktik yang disebut bisa dilakukan dalam waktu singkat dan mudah dimasukkan ke dalam rutinitas sehari-hari, yaitu Siddha Walk dan Bhramari Pranayama.

Yuk, bahas lebih lanjut.

1. Siddha Walk

Siddha Walk. (Foto: dok Pinterest)
Siddha Walk. (Foto: dok Pinterest)

Siddha Walk merupakan latihan yang menggabungkan aktivitas berjalan, kesadaran, dan ritme. Gerakannya dilakukan dengan berjalan membentuk angka delapan, biasanya dari arah selatan ke utara dan sebaliknya.

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Topik Artikel :
Latihan Pernapasan Berjalan Yoga
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