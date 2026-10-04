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Buntut Polemik Billy Syahputra di Bali, Anggota DPD RI Ungkap Warga Lokal Tak Bedakan Wisatawan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |15:11 WIB
Buntut Polemik Billy Syahputra di Bali, Anggota DPD RI Ungkap Warga Lokal Tak Bedakan Wisatawan
Pantai Dreamland, Bali. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Polemik Billy Syahputra dengan pihak pengelola fasilitas di kawasan Pantai Dreamland, Bali, memantik anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, untuk buka suara.

Arya menyampaikan pandangannya melalui video yang diunggah pada Sabtu (3/10/2026). Meski tidak terang-terangan menyebut nama Billy, sejumlah pernyataannya jelas menyinggung persoalan yang tengah ramai dibicarakan, termasuk soal artis yang datang ke Bali dan kemudian mempermasalahkan pelayanan.

Arya mengawali videonya dengan menjelaskan bahwa masyarakat Bali menurutnya sudah terbiasa dengan kehadiran para artis, termasuk selebritas dari luar negeri.

“Orang Bali itu enggak pernah heran sama yang namanya artis,” ujar Arya dalam videonya.

Menurut Arya, salah satu alasan Bali menjadi tempat yang nyaman bagi para selebritas adalah karena masyarakat setempat terbiasa memberikan ruang privasi kepada mereka.

“Kita tidak pernah mengganggu, kita tidak pernah haus validasi, dan orang-orang Bali itu enggak seperti yang lain minta foto, minta selfie, mengganggu, enggak. Di Bali itu privacy nomor satu,” lanjutnya.

Tak Ada Perlakuan Khusus untuk Artis

Anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna. (Foto: dok Instagram/aryawedakarna)
Anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna. (Foto: dok Instagram/aryawedakarna)

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