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Legenda Manchester United Patrice Evra Ternyata Lebih Suka Jakarta ketimbang Bali, Ini Alasannya!

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |15:05 WIB
Legenda Manchester United Patrice Evra Ternyata Lebih Suka Jakarta ketimbang Bali, Ini Alasannya!
Patrice Evra. (Foto: Instagram/@offsidecorp)
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JAKARTA – Legenda Manchester United, Patrice Evra, membuat pengakuan mengejutkan saat berkunjung ke Indonesia. Alih-alih memilih Pulau Dewata atau Bali yang tersohor di mata dunia, eks bek kiri Timnas Prancis itu justru mengaku lebih nyaman berada di hiruk-pikuk ibu kota Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Evra dalam konferensi pers Road to OGFC Unite 2027. Acara itu berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Kota Jakarta

1. Alasan Lebih Suka Jakarta

Evra membeberkan bahwa dirinya sudah menginjakkan kaki di Tanah Air sebanyak 5 hingga 6 kali. Dari total lawatannya tersebut, ia justru paling sering menghabiskan waktu di Jakarta.

"Bukan (kunjungan pertama), saya sudah datang setidaknya lima atau enam kali. Sebenarnya saya lebih sering berada di Jakarta daripada di Bali. Ke Bali kami hanya pergi dua kali," ungkap Patrice Evra.

Evra menjelaskan bahwa kehidupan bertema pantai atau pulau tropis sudah menjadi santapan sehari-harinya. Pasalnya, saat ini ia menetap di Dubai.

Menurutnya, jiwa dan keramahan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya justru terpancar di tengah riuhnya Jakarta. Inilah jadi alasan Evra lebih menyukai Jakarta.

"Saya tinggal di Dubai, jadi Anda tahu kehidupan pulau semacam itu. Namun saya merasa masyarakat yang sesungguhnya berada di tengah hiruk-pikuk aktivitas. Entah mengapa, saya merasa di Jakartalah Anda merasakan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Itulah yang saya rasakan," bebernya.

 

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