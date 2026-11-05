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Potret Cantik Alessandra Ambrosio, Supermodel Dunia yang Lagi Liburan di Bali

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:05 WIB
Potret Cantik Alessandra Ambrosio, Supermodel Dunia yang Lagi Liburan di Bali
Alessandra Ambrosio liburan di Bali. (Foto: Instagram/@AlessandraAmbrosio)
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SUPERMODEL dunia, Alessandra Ambrosio, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, mantan Victoria's Secret Angel tersebut terlihat menikmati liburan di Bali, Indonesia.

Melalui unggahan media sosial, Alessandra membagikan sejumlah potret saat menghabiskan waktu di kawasan Uluwatu. Model asal Brasil ini tampil memesona dengan gaya liburan khas pantai.

Alessandra Ambrosio

Mengenakan bikini bermotif animal print, Alessandra terlihat menikmati suasana laut. Dia berjemur di bawah sinar matahari hingga bersantai sambil menikmati air kelapa.

Tak hanya penampilannya yang menjadi sorotan, momen liburan Alessandra juga terasa semakin spesial karena ia ditemani sang tunangan, Buck Palmer. Keduanya terlihat menikmati waktu bersama dalam suasana romantis di Pulau Dewata.

Unggahan tersebut langsung mendapatkan perhatian dari para penggemar. Banyak yang memberikan pujian terhadap penampilan supermodel berusia 45 tahun itu.

1. Menikmati Keindahan Pantai Uluwatu

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio memilih kawasan Uluwatu sebagai salah satu destinasi untuk menikmati liburannya di Bali. Dalam unggahan terbarunya pada 4 November 2026, ia memperlihatkan suasana pantai yang indah dengan hamparan pasir dan laut yang memanjakan mata.

Melalui keterangan unggahannya, Alessandra menuliskan kalimat yang menggambarkan suasana liburannya, yakni masih dengan rambut yang terasa asin setelah menikmati laut. Momen tersebut memperlihatkan sisi santai sang supermodel ketika jauh dari kesibukan dunia fashion.

2. Tampil Memesona dengan Bikini Animal Print

Saat menikmati suasana pantai, Alessandra memilih mengenakan bikini bermotif animal print dengan model tali. Ia memadukannya dengan kain pantai bernuansa oranye dan kuning serta kacamata hitam.

Gaya tersebut memberikan kesan effortless sekaligus stylish. Penampilan khas liburan pantai ini juga memperlihatkan selera fashion Alessandra yang tetap menarik perhatian meski hanya mengenakan busana sederhana. Tak heran fotonya dibanjiri pujian dari para pengikutnya.

 

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