Kisah Fitriani Sabatini Peraih Medali Perak Asian Games 2026, Ternyata Kembar Identik Sama-Sama Jadi Atlet

NAMA Fitriani Sabatini tengah menjadi sorotan setelah berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui cabang olahraga padel di Asian Games 2026. Bersama Fadona Kusumawati, Fitriani sukses melaju ke final nomor ganda putri dan mengamankan medali untuk Indonesia.

Di balik keberhasilannya tersebut, ternyata ada fakta menarik mengenai kehidupan Fitriani. Ia memiliki saudara kembar bernama Fitriana Sabrina yang juga merupakan seorang atlet.

Jauh sebelum menekuni padel, Fitriani dan sang kembaran sama-sama dikenal sebagai petenis. Keduanya bahkan pernah saling berhadapan dalam pertandingan tenis dan menjadi perhatian karena sama-sama berkiprah di dunia olahraga.

1. Fitriani dan Fitriana, Saudara Kembar yang Sama-Sama Petenis

Fitriani Sabatini dan Fitriana Sabrina merupakan saudara kembar yang pernah menjadi bagian dari pembinaan tenis Indonesia. Pada 2022, keduanya tercatat sebagai petenis binaan Badan Intelijen Negara (BIN).

Menariknya, prestasi Fitriani dan Fitriana ketika itu sama-sama menonjol. Mereka pun pernah berhadapan di partai final sebuah turnamen tenis.

Dalam Rajawali Women's Tennis Open 2022, misalnya, Fitriani dan Fitriana sama-sama berhasil mencapai final nomor tunggal. Pertandingan tersebut mempertemukan dua saudara kembar di lapangan tenis.

Keduanya pun mengaku sudah terbiasa bersaing sejak kecil meski merupakan saudara kembar. Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan sebagai saudara tidak menghalangi keduanya untuk tetap menjadi rival ketika berada di lapangan.

2. Pernah Saling Berhadapan di Final

Persaingan antara Fitriani dan Fitriana bukan sekadar terjadi dalam latihan. Keduanya tercatat pernah berhadapan dalam pertandingan resmi.

Pada Rajawali Women's Tennis Open 2022, Fitriani berhasil mengalahkan Fitriana di final tunggal putri dengan skor 6-4, 6-3. Pertandingan tersebut menjadi salah satu momen menarik dalam perjalanan keduanya sebagai atlet tenis.

Beberapa pekan kemudian, keduanya kembali menunjukkan performa apik dalam Invitasi Tenis Nasional 2022. Fitriana dan Fitriani bahkan sama-sama berhasil mencapai final nomor tunggal.

Fakta bahwa dua atlet kembar dapat bertemu dalam pertandingan perebutan gelar tentu menjadi cerita tersendiri dalam dunia tenis Indonesia.