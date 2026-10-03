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Profil dan Potret Cantik Fitriani Sabatini, Atlet Padel Indonesia yang Raih Medali Perak di Asian Games 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |17:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Fitriani Sabatini, Atlet Padel Indonesia yang Raih Medali Perak di Asian Games 2026
Fitriani Sabatini. (Foto: Instagram/@fitrianisabatiniii)
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PROFIL dan potret cantik Fitriani Sabatini menarik diulas. Sebab, atlet padel Indonesia tersebut tengah menjadi sorotan setelah mencatatkan prestasi bersejarah bersama Fadona Kusumawati di Asian Games 2026. Keduanya berhasil membawa pulang medali perak dari nomor ganda putri padel.

Padel sendiri baru pertama kali dipertandingkan di Asian Games pada edisi Aichi-Nagoya 2026. Fitriani dan Fadona pun menjadi bagian dari sejarah ketika berhasil menembus partai final nomor ganda putri.

Fadona/Fitriani Lolos ke Final, Indonesia Berpotensi Raih Emas dari Cabor Padel Asian Games 2026

Tak hanya prestasinya di lapangan, sosok Fitriani juga menarik perhatian publik. Atlet berusia 25 tahun itu memiliki latar belakang sebagai pemain tenis sebelum kemudian beralih menekuni padel.

1. Profil Fitriani Sabatini

Fitriani Sabatini merupakan atlet Indonesia yang kini berkompetisi di cabang olahraga padel. Dilansir dari laman International Tennis Federation (ITF), Fitriani lahir pada 13 Februari 2001 dan kini berusia 25 tahun.

Fitriani merupakan pemain tangan kanan dan mulai bermain tenis sejak usia 8 tahun. Sebelum menekuni padel, Fitriani tercatat memiliki pengalaman sebagai petenis kompetitif.  Perjalanan tersebut membuat Fitriani memiliki dasar teknik raket yang kuat ketika kemudian berpindah ke olahraga padel.

Fitriani Sabatini

2. Pernah Menjadi Atlet Tenis

Sebelum dikenal sebagai atlet padel, Fitriani lebih dahulu menekuni tenis. Fitriani pernah memiliki peringkat dunia tertinggi No. 822 pada nomor tunggal putri, yang diraih pada 15 April 2019. Ia juga tercatat memiliki pengalaman bertanding di level profesional tenis.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting ketika Fitriani memutuskan beralih ke padel. Padel memang memiliki sejumlah kemiripan dengan tenis, tetapi permainan ini memiliki karakteristik berbeda, termasuk penggunaan dinding kaca dan aturan posisi yang membuat atlet perlu melakukan adaptasi.

 

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