Berapa Lama Telur Rebus Bisa Disimpan? Jangan Sampai Salah

TELUR rebus menjadi salah satu pilihan praktis untuk sarapan maupun menu meal prep. Namun, meski sudah dimasak, telur rebus tetap memiliki batas waktu penyimpanan.

Lantas, berapa lama telur rebus sebenarnya bisa bertahan? Baik masih dengan cangkang maupun sudah dikupas, telur rebus yang disimpan dengan benar di dalam kulkas sebaiknya dikonsumsi dalam waktu maksimal tujuh hari setelah dimasak.

Hal yang tak kalah penting adalah memastikan telur segera didinginkan setelah dimasak. Telur rebus yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang lebih cepat berisiko mengalami pertumbuhan bakteri.

1. Berapa Lama Telur Rebus Bertahan di Kulkas?

Dilansir dari Good House Keeping, telur rebus yang disimpan dalam kulkas dengan suhu 40°F atau sekitar 4°C atau lebih rendah dapat bertahan hingga tujuh hari. Aturan ini berlaku baik untuk telur yang masih berada di dalam cangkang maupun telur yang sudah dikupas, selama penyimpanannya dilakukan dengan benar.

Jika ingin menjaga kualitas telur tetap optimal, telur rebus sebaiknya disimpan dalam keadaan masih bercangkang dan baru dikupas ketika akan disantap. Telur rebus sebaiknya tidak dibiarkan di meja makan atau dapur dalam waktu lama.

Pada suhu ruang, telur rebus umumnya aman hingga dua jam. Namun, jika suhu lingkungan mencapai sekitar 32°C atau lebih, batas waktunya menjadi hanya satu jam.

Setelah melewati batas tersebut, telur lebih berisiko mengalami pertumbuhan bakteri sehingga lebih aman untuk dibuang. Karena itu, jika membawa telur rebus untuk bekal atau piknik, simpan telur dalam cooler dengan es atau frozen gel pack agar suhunya tetap dingin.