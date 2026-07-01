Inilah 7 Manfaat Telur Rebus untuk Kesehatan Tubuh

JAKARTA - Telur rebus sering menjadi pilihan menu sarapan karena praktis dan mengenyangkan. Terlebih, makanan ini juga mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, seperti protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat.

Lalu, apa saja manfaat telur rebus yang bisa kamu dapatkan jika mengonsumsinya secara rutin? Yuk, simak penjelasan selengkapnya di bawah ini!

Manfaat Telur Rebus untuk Sarapan

Telur rebus bisa menjadi bagian dari pola makan sehat karena kandungan nutrisinya cukup lengkap. Berikut manfaat telur rebus yang perlu kamu ketahui:

1. Menjadi Menu Sarapan yang Praktis

Telur rebus cocok untuk dijadikan menu sarapan yang simple dan sat-set. Terlebih, sekarang kamu juga bisa membeli telur secara online melalui layanan instan 1 Jam Tiba, sehingga tidak perlu menunggu lama untuk dimasak sebagai menu sarapan.

2. Membantu Tubuh Kenyang Lebih Lama

Kandungan protein dalam telur dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Hal ini membuat kamu lebih nyaman menjalani aktivitas pagi dan tidak mudah craving makanan ringan.

3. Mendukung Fokus saat Bekerja