Luna Maya Tak Takut Menua: Enggak Ada yang Harus Dihindari

SELEBRITI tersohor Indonesia, Luna Maya, tak takut menua. Istri dari Maxime Bouttier itu mengaku telah berdamai dengan kenyataan.

Proses penuaan memang kerap menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar wanita. Namun, Luna Maya menegaskan bahwa dirinya kini sudah sepenuhnya berdamai dengan kenyataan bertambahnya usia.

1. Luna Maya Tak Takut Menua

Menurut Luna, penuaan merupakan proses biologis yang sangat alami dan pasti dilalui oleh setiap orang.

"Saya udah berdamai sih dengan itu. Karena itu suatu hal yang sangat alami yang akan terjadi. Yang kecil pun, yang masih bayi kalau dikasih umur panjang akan melalui proses itu. Jadi enggak ada sesuatu yang harus dihindari dan ditakuti," ujar Luna Maya saat di Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Luna tak menampik, di masa mudanya dulu, ia sempat merasa cemas ketika masa tua menghampiri. Apalagi, saat mendapat celetukan miring dari orang-orang di sekitarnya.

"Mungkin di usia-usia sebelum-sebelumnya udah kayak, 'Oh my God, takut tua,' gitu. Bahkan kalau diejek 'Tua lo!', gitu kayak 'Hhh, oh my God'. Tapi buat saya sekarang kayak lebih lucu aja," lanjutnya.

Bahkan, istri Maxime Bouttier ini menilai bahwa menolak atau mencela proses penuaan sama saja dengan tidak mensyukuri kodrat ciptaan Tuhan.

"Bahwa orang yang takut tua atau tidak menghargai proses itu, artinya tidak menghargai atau tidak embrace this universe, gitu. Kan ciptaan Tuhan, kan? Jadi kalau udah seperti itu, artinya melenceng dari keyakinannya kalau menurut aku," tutur Luna.