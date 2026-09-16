Kunci Awet Muda Luna Maya Versi Low Budget: Bersahabat dengan Alam

RAHASIA gaya hidup sehat Luna Maya selalu memancing rasa penasaran publik. Pasalnya, dia tetap terlihat awet muda saat ini.

Menanggapi hal tersebut, Luna membantah dirinya kondisi tersebut didapat lewat kehidupan mewah. Dia pun beberkan kunci awet muda low budget versinya.

1. Kunci Awet Muda Luna Maya

Luna menegaskan bahwa kunci utama menjaga kesehatan jiwa dan raganya yakni dengan rutin jalan-jalan serta menyatu dengan alam. Dia bersahabat dengan alam.

"Satu, jalan-jalan. Jalan-jalan penting banget. Kadang-kadang orang bilang, 'Yah, lo enak ngomong jalan-jalan, you have money, lo privilege.' Tapi menurut aku jalan-jalan itu enggak harus sesuatu yang mahal," kata Luna Maya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Istri Maxime Bouttier ini justru mengaku iri kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir atau pelosok daerah. Pasalnya, mereka setiap hari dikelilingi keasrian alam.

"Teman-teman kita di daerah timur yang hidup di pulau, keluar dikit aja udah pantai. Aku lebih sirik dengan teman-teman yang di situ. Enggak ada bandingannya dengan kita jalan-jalan ke mal atau ke luar negeri," tuturnya.