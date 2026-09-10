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Makeup untuk Mata Sensitif, Apa Saja yang Boleh dan Sebaiknya Dihindari?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |23:10 WIB
Makeup untuk Mata Sensitif, Apa Saja yang Boleh dan Sebaiknya Dihindari?
Makeup mata. (Foto: Freepik)
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MAKEUP mata seperti maskara, eyeliner, dan eyeshadow dapat membuat penampilan terlihat lebih menarik. Namun, bagi pemilik mata sensitif atau kering, penggunaan produk makeup yang kurang tepat justru dapat memicu rasa perih, gatal, hingga membuat mata semakin tidak nyaman.

Tak hanya soal produk yang digunakan, cara mengaplikasikan dan membersihkan makeup juga perlu diperhatikan. Pasalnya, partikel makeup yang masuk ke lapisan air mata dapat memperparah iritasi dan membuat mata terasa semakin kering.

Hapus Maskara

1. Pilih Makeup yang Lebih Ramah untuk Mata

Dilansir dari Health Line, bagi pemilik mata kering atau sensitif, pemilihan produk menjadi langkah pertama yang penting. Maskara dengan formula thickening dapat menjadi pilihan karena cenderung lebih sedikit rontok atau meninggalkan serpihan setelah mengering.

Untuk eyeshadow, produk bertekstur krim lebih disarankan dibandingkan eyeshadow bubuk. Pasalnya, partikelnya lebih kecil kemungkinannya jatuh ke mata.

Jika memungkinkan, penggunaan penjepit bulu mata juga dapat menjadi alternatif ketika ingin memberikan efek lentik tanpa terlalu sering menggunakan maskara. Selain itu, pilih produk yang bebas pewangi dan diformulasikan untuk mata sensitif. Perhatikan pula kandungan pengawet tertentu yang berpotensi menyebabkan iritasi pada sebagian orang.

2. Hindari Makeup yang Mudah Rontok

Tidak semua produk makeup cocok untuk mata yang mudah kering atau sensitif. Maskara lama yang mulai menggumpal dan mudah hancur sebaiknya segera dibuang. Makeup mata juga sebaiknya tidak disimpan terlalu lama setelah dibuka.

Eyeshadow bubuk dan produk dengan partikel glitter juga perlu diwaspadai karena partikelnya dapat berpindah ke permukaan mata. Produk dengan pewangi atau bahan tertentu yang dapat mengiritasi juga sebaiknya dihindari jika membuat mata terasa perih atau tidak nyaman.

 

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