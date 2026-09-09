Profil dan Perjalanan Karier Joheirry Mola yang Inspiratif hingga Sabet Mahkota Miss World 2026

JAKARTA - Profil Joheirry Mola tengah jadi sorotan setelah sukses dinobatkan sebagai Miss World 2026 di Nha Trang, Vietnam, Sabtu (5/9/2026). Ia adalah seorang model, jurnalis, dan guru yang mewakili negara Republik Dominika. Mola, sapaan akrabnya, menjadi wanita Dominika kedua yang memenangkan Miss World, setelah Mariasela Álvarez pada tahun 1982 .

Malam puncak final Miss World ke-73 tersebut menghadirkan 111 kontestan dari negara-negara di berbagai benua. Miss World merupakan ajang kontes kecantikan tertua di dunia yang pertama kali digelar di pada 1951 di Britania Raya oleh Eric Morley. Miss World menggaungkan tajuk "Beauty with a Purpose" yang tak hanya menilai kecantikan, tetapi juga kecerdasan, kepribadian, serta aksi kemanusiaan.

Profil dan Pendidikan Joheirry Mola

Lahir dengan nama lengkap Joheirry Mola Dominguez di New York pada 27 September 2001 dari orang tua Dominika, ibunya berasal dari La Vega dan ayahnya dari Distrito Nacional. Pada usia enam tahun, ia pindah bersama keluarganya ke Santo Domingo, Republik Dominika, tempat ia dibesarkan.

Mola dikenal sebagai seorang pendidik yang berdedikasi, pekerja sosial yang aktif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang kuat. Gadis yang memiliki tinggi 175 sentimeter ini telah menyelesaikan studinya di Universidad Iberoamericana (UNIBE) dengan gelar di bidang Manajemen dan Administrasi Bisnis.

Karier Joheirry Mola dan Pencetus Voices of Tomorrow

Joheirry Mola pendiri Voices of Tomorrow. (Foto: dok Instagram/joheirry_mola)

Joheirry Mola bekerja sebagai guru, mengajar Sastra dan Studi Sosial dalam bahasa Inggris. Dia juga pendiri dan presiden Voices of Tomorrow, sebuah inisiatif sosial dan proyek Beauty with a Purpose yang berfokus pada perluasan pendidikan bahasa Inggris untuk anak-anak dan remaja di komunitas yang rentan.

Di luar kelas, Mola telah membangun karier di bidang media dan penyiaran televisi. Ia bertugas sebagai jurnalis untuk segmen Ventana a Quisqueya di Univision New York yang meliput budaya Dominika, isu-isu sosial, dan kisah-kisah komunitas.

Dengan kepedulian sosial yang tinggi dan kecintaannya pada anak-anak, Mola juga meliput UNICEF Together For Children Telethon, sebuah program penggalangan dana massal yang disiarkan melalui televisi untuk mengumpulkan donasi guna mendukung program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak-anak. Terakhir, Mola bekerja sebagai model profesional dan bertugas sebagai Duta Goya Gives.

Karier Modeling hingga Melenggang di Panggung Miss World 2026