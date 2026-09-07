Benarkah Abu Vulkanik Tidak Tersaring dengan Masker Biasa? Ini Faktanya

JAKARTA — Penggunaan masker menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan abu vulkanik yang masuk ke saluran pernapasan. Namun, tidak semua jenis masker memiliki tingkat perlindungan yang sama terhadap partikel abu vulkanik.

Menurut International Volcanic Health Hazard Network (IVHHN), efektivitas pelindung pernapasan ditentukan oleh dua hal utama. Pertama, kemampuan material masker dalam menyaring partikel sehingga abu tidak menembus lapisan penyaring. Kedua, seberapa baik masker menempel pada wajah sehingga partikel tidak masuk melalui celah di bagian tepinya.

Karena itu, selain memilih jenis masker, cara pemakaian dan kesesuaian ukurannya dengan wajah juga perlu diperhatikan.

N95 Dinilai Efektif Menyaring Abu Vulkanik

Untuk orang dewasa, pelindung pernapasan yang paling efektif adalah masker yang sesuai dengan bentuk wajah dan memiliki sertifikasi industri, seperti N95. Di sejumlah negara, jenis masker dengan standar serupa juga dikenal dengan nama P2, FFP2, atau DS2.

Masker tersebut dirancang untuk memberikan penyaringan partikel sekaligus memiliki bentuk yang dapat menutup area hidung dan mulut dengan lebih rapat. Sertifikasi biasanya tercantum pada bagian masker.