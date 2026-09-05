Wortel vs Ubi Jalar, Mana yang Lebih Sehat untuk Mata dan Jantung?

JAKARTA - Wortel dan ubi jalar sama-sama dikenal sebagai sayuran yang kaya nutrisi. Keduanya mengandung beta-karoten, antioksidan, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh.

Meski begitu, masing-masing punya keunggulan yang berbeda. Ubi jalar memiliki kandungan vitamin A, protein, magnesium, dan vitamin C yang lebih tinggi. Sementara itu, wortel lebih rendah kalori dan karbohidrat sehingga bisa menjadi pilihan menarik bagi orang yang sedang mengatur berat badan atau kadar gula darah.

Jadi, sebenarnya mana yang lebih sehat, wortel atau ubi jalar?

Ubi Jalar Lebih Unggul untuk Kesehatan Mata

Ilustrasi ubi jalar untuk kesehatan mata dan jantung. (Foto: dok Magnific)

Melansir Health, wortel dan ubi jalar sama-sama baik untuk menjaga kesehatan mata karena kaya akan beta-karoten. Pigmen alami inilah yang juga memberikan warna oranye pada kedua sayuran tersebut.

Di dalam tubuh, beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A. Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga penglihatan serta membantu mencegah masalah mata, seperti katarak dan degenerasi makula terkait usia.

Namun, untuk kandungan beta-karoten, ubi jalar berada di atas wortel. Dalam setiap 100 gram, ubi jalar mengandung sekitar 11.500 mikrogram beta-karoten, sedangkan wortel mengandung sekitar 8.330 mikrogram.

Ubi jalar juga unggul dalam kandungan vitamin A. Setiap 100 gram ubi jalar mengandung sekitar 961 mikrogram RAE (retinol activity equivalents), sedangkan 100 gram wortel yang sudah dimasak mengandung sekitar 852 mikrogram RAE.