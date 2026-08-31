Apakah Aman Memakai Lensa Kontak Lunak Saat Terkena Asap Kebakaran Hutan?

JAKARTA - Penggunaan lensa kontak lunak saat berada di wilayah yang terdampak asap kebakaran hutan sebaiknya dihindari. Paparan asap dan partikel halus dapat membuat mata lebih kering serta meningkatkan risiko iritasi hingga infeksi.

Melansir laman Inner Harbour Optometry, para profesional perawatan mata tidak merekomendasikan penggunaan lensa kontak lunak ketika kualitas udara memburuk akibat asap kebakaran hutan. Kondisi tersebut dapat membuat lensa kontak menahan partikel dan zat iritan di permukaan mata.

Lensa kontak lunak memiliki sifat yang memungkinkan material dari lingkungan terserap ke dalamnya. Ketika digunakan di tengah asap pekat, abu, debu, dan partikel halus dapat terperangkap di sekitar lensa maupun masuk ke bawahnya. Kondisi ini berpotensi menggesek permukaan kornea setiap kali mata berkedip.

Selain itu, asap kebakaran hutan dapat mengurangi kelembapan alami mata. Kombinasi udara yang kering dan penggunaan lensa kontak dapat membuat mata terasa perih, kering, merah, atau tidak nyaman.

Mengapa Lensa Kontak Lunak Berisiko Saat Terpapar Asap?

Ada beberapa alasan penggunaan lensa kontak perlu dihindari ketika udara dipenuhi asap kebakaran hutan.