Ternyata Ada Waktu Terbaik Makan Wortel agar Nutrisinya Maksimal

Ternyata Ada Waktu Terbaik Makan Wortel agar Nutrisinya Maksimal. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Wortel dikenal sebagai sayur yang tidak hanya kaya vitamin A, tetapi juga serat dan antioksidan. Namun, ternyata waktu mengonsumsi wortel juga memengaruhi penyerapan nutrisinya ke dalam tubuh.

Wortel mengandung beta-karoten. Kandungan ini merupakan pigmen yang memberi warna oranye pada wortel dan menjadi prekursor vitamin A, nutrisi penting untuk kesehatan mata, sistem imun, dan kulit.

Agar manfaatnya maksimal, perlu memperhatikan waktu mengonsumsi wortel agar tubuh dapat menyerap beta-karoten secara lebih efisien. Berikut seperti dikutip dari Verywell Health, Kamis (18/12/2025).

1. Sarapan atau Sebelum Aktivitas Pagi

Mengonsumsi wortel saat sarapan bisa menjadi pilihan tepat. Saat makan sayuran kaya beta-karoten di pagi hari, tubuh dapat menyerap nutrisi tersebut lebih efektif, terutama jika dipadukan dengan makanan yang mengandung lemak sehat seperti telur atau alpukat.

Hal ini karena beta-karoten larut dalam lemak, sehingga mengonsumsi wortel bersama lemak sehat dalam porsi kecil membantu penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal.