HOME WOMEN FOOD

6 Makanan Ini Diklaim Sehat, Ternyata Tinggi Gula

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |14:08 WIB
6 Makanan Ini Diklaim Sehat, Ternyata Tinggi Gula
6 Makanan Ini Diklaim Sehat, Ternyata Tinggi Gula. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Banyak makanan yang sering dianggap sehat ternyata mengandung gula tambahan yang cukup tinggi. Gula tambahan adalah gula yang ditambahkan ke makanan olahan, di luar gula alami yang sudah ada dalam bahan mentah, seperti buah atau susu.

Menurut ahli kesehatan, batas asupan gula tambahan yang dianjurkan sekitar 24 gram per hari untuk wanita dan 36 gram per hari untuk pria. Sejumlah produk yang diklaim sehat ini bahkan bisa menyumbang asupan gula melebihi batas wajar tersebut.

Berikut ini sederet makanan yang sering dianggap sehat, namun mengandung kadar gula tinggi, seperti dikutip dari verywellhealth, Kamis (29/1/2026). 

1. Yoghurt Beraroma
Yoghurt sering dipandang sebagai makanan kaya protein dan kalsium. Namun, varian beraroma atau rasa buah dalam kemasan biasanya mengandung 7–15 gram gula tambahan per porsi.
Karena itu, sangat dianjurkan mengonsumsi yoghurt polos tanpa rasa dan menambahkan potongan buah segar untuk memperoleh rasa manis alami.

2. Granola
Granola dikenal sebagai makanan bergizi karena bahan utamanya seperti gandum, kacang, dan biji-bijian. Namun, kebanyakan granola ternyata mengandung gula tambahan hingga 20 gram per porsi, terutama pada varian yang dipadukan dengan buah kering atau cokelat.

3. Protein Bar
Meski sering dikonsumsi sebagai makanan sehat saat diet atau berolahraga, banyak protein bar mengandung sekitar 15 gram gula tambahan per batang, yaitu lebih dari setengah rekomendasi harian untuk wanita. Oleh karena itu, penting membaca label nutrisi dengan cermat dan memilih produk dengan kandungan gula rendah atau tanpa tambahan gula.

 

Halaman:
1 2
      
