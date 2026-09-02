Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mitos atau Fakta: Magnesium Bisa Bantu Perbaiki Kualitas Tidur?

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |11:05 WIB
Mitos atau Fakta: Magnesium Bisa Bantu Perbaiki Kualitas Tidur?
Tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH kamu kerap mengalami masalah saat tidur? Jika iya, ada banyak saran yang menyebut magnesium bisa menjadi salah satu zat yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tidur.

Namun, apakah suplemen mineral ini benar-benar terbukti secara ilmiah mampu memperbaiki kualitas tidur yang buruk? Ataukah anggapan tersebut sekadar tren semata?

5 Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Bikin Ginjal Rusak, dari Kurang Tidur hingga Pola Makan

1. Magnesium Perbaiki Kualitas Tidur?

Edukator sekaligus sleep coach terkemuka Indonesia, Vishal Dasani dalam unggahan video di akun Instagramnya membedah efektivitas magnesium berdasarkan riset medis. Ia merujuk pada sebuah uji klinis acak (randomized double-blind placebo-controlled trial) yang dipublikasikan pada 2025 untuk menjawab keraguan publik.

Dalam uji klinis tersebut, sebanyak 155 orang dewasa yang mengeluhkan kualitas tidur buruk dilibatkan sebagai responden. Selama empat minggu, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengkonsumsi magnesium bisglycinate dengan total 250 mg elemental magnesium per hari, sementara kelompok lainnya hanya mendapatkan plasebo.

"Hasilnya bagaimana? Kedua kelompok sama-sama melaporkan perbaikan tidur. Skor Insomnia Severity Index pada kelompok magnesium membaik 3,9 poin, sedangkan kelompok placebo membaik 2,3 poin," kata Vishal.

Meski kelompok yang mengonsumsi magnesium menunjukkan peningkatan kualitas tidur, perbedaan selisih perbaikan dengan kelompok plasebo tergolong sangat tipis. Perbedaannya hanya sekitar 1,6 poin.

"Jadi, selisih perbaikan antara kedua kelompok hanya sekitar 1,6 poin. Perbedaan ini memang terdeteksi secara statistik, tetapi effect size-nya hanya 0,2, yang dalam penelitian dikategorikan sebagai efek kecil," jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/482/3238368/teknik_pernapasan_4_7_8-Nneu_large.jpg
Mengenal Teknik Pernapasan 4-7-8 yang Bisa Redakan Cemas, Bisa Bantu Lebih Cepat Tidur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/612/3237479/alarm-CSVt_large.jpg
Sering Snooze Alarm? Kebiasaan Ini Bisa Bikin Bangun Tidur Makin Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/482/3235851/posisi_tidur-cN9Y_large.jpg
Mitos atau Fakta: Posisi Tidur Pengaruhi Postur Tubuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/482/3235723/susah_tidur-GpjO_large.jpg
Ini Bedanya Kurang Tidur dan Insomnia Menurut Pakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/612/3234949/ketindihan_saat_tidur-6X10_large.jpg
Mitos! Ketindihan saat Tidur Bukan karena Hantu, Ini Penjelasan Ilmiah dari Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/612/3234370/tidur-oxnv_large.jpg
Kenapa Terbangun Dini Hari Sulit Tidur Lagi? Ini Penjelasan Pakar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement