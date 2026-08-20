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Profil Pancatera dan 4 Anggotanya, Minta Maaf Usai Unggahan HUT RI di Istana Negara

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |21:09 WIB
Profil Pancatera dan 4 Anggotanya, Minta Maaf Usai Unggahan HUT RI di Istana Negara
Profil Pancatera dan 4 Anggotanya, Minta Maaf Usai Unggahan HUT RI di Istana Negara (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Pancatera menjadi perhatian publik setelah sejumlah host In Her View hadir dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara. Kehadiran mereka kemudian memicu perdebatan di media sosial hingga berujung pada permintaan maaf kepada komunitas pendengarnya.

Polemik tersebut bermula dari unggahan para anggota In Her View yang memperlihatkan momen mereka berada di Istana Negara. Kehadiran tersebut menuai pertanyaan dari sebagian audiens terkait posisi dan independensi Pancatera sebagai kolektif media yang selama ini membahas berbagai isu sosial.

Menanggapi polemik tersebut, Pancatera menyampaikan permintaan maaf sekaligus menegaskan bahwa In Her View tetap merupakan platform independen dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah maupun lembaga politik tertentu.

Lantas, siapa saja sosok yang berada di balik Pancatera dan In Her View?

Profil Singkat Pancatera

Pancatera merupakan kolektif media independen yang menaungi siniar In Her View. Program tersebut dikenal sebagai ruang percakapan yang mengangkat beragam persoalan, mulai dari kehidupan perempuan, relasi, karier, hingga kesehatan mental.

      
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