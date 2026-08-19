Marissa Anita dan Pancatera Tuai Kritik hingga Kena Cancel Culture, Ini Kronologinya

JAKARTA — Kehadiran Marissa Anita, Caroline Soerachmat, dan Karina Fariza Basrewan Hasan dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka justru memicu perdebatan di kalangan pendengar podcast In Her View. Ketiganya merupakan host program yang berada di bawah Pancatera.

Sorotan muncul setelah para host membagikan sejumlah momen ketika menghadiri rangkaian peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). Salah satu unggahan memperlihatkan mereka berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto dan Didit Hediprasetyo.

Kehadiran tersebut kemudian menuai beragam respons di media sosial. Sebagian audiens mempertanyakan keputusan para host menghadiri acara kenegaraan karena menilai hal itu dapat memunculkan persepsi berbeda terhadap posisi In Her View sebagai platform yang selama ini membahas isu perempuan dan sosial dari berbagai sudut pandang.

Awal Mula Kritik terhadap Pancatera

Polemik bermula ketika Marissa Anita, Caroline Soerachmat, dan Karina Fariza membagikan pengalaman mereka saat menghadiri perayaan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka.

Unggahan tersebut mendapat perhatian dari komunitas pendengar In Her View, yang dikenal dengan sebutan ViewHers. Sejumlah audiens kemudian menyampaikan kritik terkait keputusan para host untuk hadir dalam acara tersebut.

Perdebatan tidak hanya berkaitan dengan kehadiran mereka di Istana. Foto bersama Presiden Prabowo Subianto juga menjadi salah satu hal yang diperbincangkan.