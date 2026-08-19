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Betis Ternyata Jantung Kedua Manusia, Ini Penjelasan Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |10:05 WIB
Betis Ternyata Jantung Kedua Manusia, Ini Penjelasan Dokter
Betis Ternyata Jantung Kedua Manusia, Ini Penjelasan Dokter (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Otot betis ternyata memiliki peran penting dalam membantu sirkulasi darah di dalam tubuh. Karena fungsinya tersebut, betis kerap disebut sebagai "jantung kedua" manusia.

Dokter Saraf dan Intervensi Nyeri sekaligus influencer kesehatan, dr. Fajar Rudy Qimindra, menjelaskan bahwa otot betis berfungsi sebagai pompa alami yang membantu mengalirkan darah dari tungkai kembali menuju jantung.

“Otot betis ini disebut sebagai jantung kedua karena dia sebagai pompa alami mendorong aliran darah balik atau vena menuju jantung,” kata dr. Fajar dalam unggahan video di akun Instagram-nya.

Menurutnya, otot betis yang aktif dapat membantu proses aliran darah vena kembali ke jantung. Sebaliknya, kurangnya aktivitas otot dapat membuat darah lebih mudah berkumpul di area kaki.

“Jika otot betismu tidak aktif, maka aliran darah bisa menumpuk di kaki. Akibatnya, kakinya jadi bengkak, varises, risiko aliran darahmu tidak lancar,” ujarnya.

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