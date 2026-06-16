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Mengenal Cedera Betis Tingkat 2 yang Dialami Neymar Jr hingga Diragukan Tampil di Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |22:05 WIB
Mengenal Cedera Betis Tingkat 2 yang Dialami Neymar Jr hingga Diragukan Tampil di Piala Dunia 2026
Neymar Jr alami cedera betis tingkat 2. (Foto: Instagram/@selecao)
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KABAR kurang menyenangkan datang dari bintang Timnas Brasil, Neymar Jr. Pemain berusia 34 tahun itu mengalami cedera betis yang membuat peluangnya tampil di fase awal Piala Dunia 2026 menjadi tanda tanya besar.

Tim medis Brasil mengonfirmasi bahwa Neymar mengalami cedera otot betis tingkat dua (grade 2 calf injury). Kondisi ini membutuhkan waktu pemulihan selama dua hingga tiga pekan. Lantas, apa itu cedera betis?

Cedera Lagi, Neymar Jr Absen di Laga Uji Coba Brasil Jelang Piala Dunia 2026

1. Neymar Jr Cedera

Dilansir dari Aljazeera, Selasa (16/6/2026), cedera betis dialami Neymar saat memperkuat klubnya, Santos FC. Cedera sudah menerpa Neymar sebelum bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Brasil jelang Piala Dunia 2026.

Hasil pemeriksaan MRI menunjukkan adanya robekan parsial pada serat otot betis kanan. Ini bukan sekadar pembengkakan seperti yang sebelumnya diduga.

Kondisi cedera tersebut membuat Neymar bahkan harus menjalani program rehabilitasi intensif. Eks bintang Barcelona itu juga sudah absen dari sejumlah sesi latihan bersama Selecao.

 

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